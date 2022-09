 کوئی بھارتی کسی پاکستانی کرکٹر کیلئے یہ کام کرتا تو باغی کہلاتا

لاہور ( ویب ڈیسک ) ایشیاء کپ کے سپر فور مرحلے میں پاکستان اور بھارت کے مابین کھیلے جانے والے میچ میں ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پاکستانی لڑکی نے بھارتی بلے باز ویرات کوہلی کی حمایت میں پلے کارڈ اٹھا رکھا ہے جس پر لکھا ہے کہ کوہلی ،میں صرف تمہارے لئے یہاں آئی ہوں ۔

سوشل میڈیا پر تصویر کے وائرل ہونے کے بعد بھارتی سیاسی جماعت کانگریس کے طلبا ونگ کی سابقہ سیکرٹری اور سماجی کارکن انجیلیکا اریبم نے بھی اس پر ردعمل دیا ، انجلیکا نے اپنے ٹویٹر پر لڑکی کی تصویر شیئر کی اور ساتھ میں لکھا کہ اگر کوئی بھارتی مداح کسی پاکستانی کرکٹر کیلئے ایسا کرتا تو اسے باغی سمجھ کر نشانہ بنایا جاتا۔

