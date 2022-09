شان کو فخر زمان پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا

لاہور (آئی این پی) فلمسٹار شان شاہد کو قومی کھلاڑی فخر زمان پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا۔

ایشیا کپ 2022 کے سلسلے میں پاک بھارت کے گزشتہ میچ کے دوران فخر زمان اچھی پرفارمنس نہ دے سکے جس پر اداکار شان شاہد نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ فخر نے 16 گیندوں پر 15 رنز بنائے، انہوں نے فخر زمان پر طنز کرتے ہوئے مزید لکھا کہ اور آپ قومی کرکٹ ٹیم میں کھیل رہے ہیں، واہ۔

Fakhr 16 balls 15 runs only 2 balls from the middle of the bat … and you are suppose to be playing national cricket wow