 کمال راشد خان کی گرفتاری کے بعد شتروگھن سنہا ان کی حمایت میں سامنے آگئے

ممبئی (آئی این پی) بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکارشترو گھن سنہا بالی ووڈ پروڈیوسر اور فلمی نقاد کار کمال راشد خان کی گرفتاری کے بعد ان کی حمایت میں سامنے آگئے۔

بھارتی میڈیاکے مطابق شتروگھن سنہا نے ٹوئٹر پر شتروگھن سنہا نے کے آر کے کے حق میں دیے گئے بیان میں کہا کہ کسی کو بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ ایک سیلف میڈ انسان ہے، جسے پر رب کی عنایت ہے، اس نے فلم انڈسٹری میں اپنی جگہ خود بنائی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ کے آر کے بغیر گھبرائے، آزادی اظہار رائے کو یقین کے ساتھ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر بولتا ہے، اس کی بات کو چاہے قبولیت عام ملے یا نہ ملے۔

One should not forget that Kamal Rashid Khan @kamaalrkhan & one should always remember that despite great opposition & struggle the 'KRK' is a self made man, he has the blessings of the Almighty. He has made his place in the film industry, as well as society