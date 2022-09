مریم نوازنے عمرا ن خان کو ایک مرتبہ پھر تنقید کا نشانہ بنا دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نوازشریف نے ایک مرتبہ پھر سے عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ٹویٹر پر بیان جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق مریم نواز کا ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ ”عمران خان کا موقف یہ ہے کہ عدالتیں میرے جرائم کو قانونی قرار نہیں دیں گی تو میں ان کے منہ پرکالک ملوں گا اور اگر الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کی چوری بے نقاب کرے گا تو میں اس کے وقار پرحملہ کروں گا۔ فوج نیوٹرل رہے تو اس پرکیچڑ اچھالوں گا۔“

Imran's stance about Pak is conditional. If Army remains neutral,I will drag it thru the mud,if courts do not legalise my crimes,I will blacken their faces,if ECP exposes the theft of foreign funding,I will attack their integrity. The curse has to be dealt with.#ImranVsPakistan