امریکی محکمہ خارجہ کے قونصلر ڈیرک چولیٹ 10 ستمبر تک پاکستان اور یو اے ای کا دورہ کرینگے 

نیویارک (طاہر محمود چوہدری سے) امریکی محکمہ خارجہ کے قونصلر ڈیرک چولیٹ رواں ماہ 5 سے 10 ستمبرتک پاکستان اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کا دورہ کریں گے۔

تفصیلات کے مطابق امریکی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے قونصلر ڈیرک چولیٹ کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی امریکی وفد 5 سے 10 ستمبر کے دوران پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہا ہے ، اس دورے کا مقصد علاقائی امور پر گفتگو، مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانا اور وسیع پیمانے پر دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنا ہے.

دورہ کرنے والے امریکی وفد میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز کی پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری الزبتھ ہورسٹ، یو ایس ایڈ کی ڈپٹی اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر ماریہ لونگی، ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری آف ڈیفنس ریبیکا زیمرمین اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈائریکٹر برائے پاکستان کورٹنے ڈن شامل ہیں.

Traveling to the UAE & Pakistan September 5-10 to advance close cooperation on our shared goals for the stability, security, & prosperity of the region. In Pakistan, I will reaffirm U.S. support for all those devastated by the floods. https://t.co/Gjm5sKWilu