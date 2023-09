ایشیاکپ، عروہ حسین نے تمام میچز   پاکستان میں نہ ہونے کی ممکنہ وجہ بتادی

کراچی (ویب ڈیسک) اداکارہ عروہ حسین نے کہا کہ ایشیاکپ 2023 کے تمام میچز پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ بھارتی سیاست ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (ٹوئٹر) پر ایشیاکپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اداکارہ عروہ حسین کا کہنا تھا کہ بھارت کی سیاست اتنی گھٹیا ہو گئی ہے کہ پاکستان میں اپنی ٹیم کو کھیلنے نہیں دے رہی جس سے ان کی اپنی ٹیم کا نقصان ہو رہا ہے۔عروہ حسین کا مزید کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ میں بھارتی ٹیم صحیح طریقے سے نہیں کھیل رہی اس لیے بھارت بارش کے باعث میچز متاثر ہونے سے مطمئن ہے جو کہ عالمی اسپورٹس سپرٹ کے خلاف ہے۔

The #AsiaCup2023 has got me thinking how arrogant & petty is Indian politics to not let their team play a single match properly just so they don’t play on host #Pakistan grounds.They’d rather deal with rain, make their team suffer & compromise the international sport spirit! Sigh