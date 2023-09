قومی ٹیم کے فاسٹ باولر نسیم شاہ زخمی لیکن حارث روف نے اہم ترین سنگ میل عبور کر لیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے فاسٹ باولر حارث روف نے ون ڈے کرکٹ میں اپنی وکٹوں کی نصف سینچری مکمل کر لی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق حارث روف نے اپنی پچاسویں وکٹ بنگلہ دیش کے کھلاڑی محمد نعیم کی گرائی، اس کے بعد انہوں نے اگلی وکٹ توحید کی کلین بولڈ کرتے ہوئے گرائی ،انہوں نے یہ سنگ میل 27 ویں میچ میں عبور کیا ہے ۔

Third-fastest Pakistan bowler to 5️⃣0️⃣ ODI wickets! ????@HarisRauf14 roars with his pace upfront ????#PAKvBAN | #AsiaCup2023 pic.twitter.com/m32aPc7OxH