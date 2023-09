صدر مملکت عارف علوی بھی پاک بنگلادیش میچ دیکھنے قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی پاکستان اور بنگلادیش کی ٹیموں کا میچ دیکھنے کیلئے قذافی اسٹیڈیم لاہور پہنچے۔صدر مملکت ایشیا کپ سپر فور مرحلے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ کے موقع پر اسٹیڈیم آئے اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کے ساتھ میچ دیکھا،اس موقع پر بنگلادیش کے ہائی کمشنر روح العالم بھی موجود تھے۔

President of Pakistan Dr Arif Alvi, Chairman PCB Management Committee Mr Zaka Ashraf and Bangladesh High Commissioner to Pakistan Md. Ruhul Alam Siddique are watching the Super 4 match between Pakistan and Bangladesh at Gaddafi Stadium.#PAKvBAN | #AsiaCup2023 pic.twitter.com/1HVCyqKOpv