Yahoo کا نام تو آپ نے سنا ہوگا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر نہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ہے

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) انٹرنیٹ صارفین تین دہائیوں سے یاہو(Yahoo)کا نام سنتے آ رہے ہیں اور بیشتر یاہو کی ای میل سروس سمیت دیگر سروسز بھی استعمال کر رہے ہوں گے تاہم یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اکثر لوگ لفظ ’یاہو‘ کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے۔

ڈیلی سٹار کے مطابق 1994ءمیں جیری ینگ اور ڈیوڈ فیلو نے یہ ویب سائٹ تیار کی، جس کا ابتدائی نام ’جیری اینڈ ڈیوڈز گائیڈ‘ (Jerry and David's Guide)تھا۔ تین ماہ بعد اس کا نام تبدیل کرکے ’یاہو‘ رکھ دیا گیا، جس کا مطلب جاننے میں لوگوں کو 30سال کا عرصہ لگ گیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق بحث و مباحثے کے پلیٹ فارم Redditپر ایک صارف نے بتایا ہے کہ یاہو (Yahoo)دراصل ’یو آلویز ہیو ادر آپشنز‘ (You Always Have Other Options) کا مخفف ہے، یعنی ’آپ کے پاس ہمیشہ دیگر مواقع ہوتے ہیں۔‘

جیری اور ڈیوڈ اس وقت الیکٹریکل انجینئرنگ گریجوایٹ سٹوڈنٹ تھے، جب انہوں نے ’یاہو ڈاٹ کام‘ کے نام سے جنوری 1995ءمیں ڈومین خریدا۔ انہوں نے اس پلیٹ فارم پر نہ صرف مفت ای میل سروس مہیا کی بلکہ یاہو چیٹ اور نیوز کی بدولت بھی اس پلیٹ فارم کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔