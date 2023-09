کوسٹیانٹینو(ڈیلی پاکستان آن لائن)یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونیٹسک میں روس کے میزائل حملے سے 16 افراد ہلاک جبکہ 20 زخمی ہوگئے۔یوکرینی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی حملے میں مارکیٹ، دکانوں اور فارمیسی کو نشانہ بنایا گیا۔

انہوں نے کہا کہ حملے میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوسکتا ہے، روسی عفریت کو جتنی جلد ممکن ہو شکست دی جانی چاہیے۔

یوکرینی میڈیا کے مطابق روس نے فرنٹ لائن کے نزدیکی شہر کوسٹیانٹینوکا میں میزائل حملہ کیا ہے۔

In the middle of the day, russian terrorists hit a market in Kostantinivka, Donetsk region, with a ballistic missile. There are numerous victims, with 16 reported killed as of now. Rescue operations of local civilians are continuing. pic.twitter.com/CcFzwhLPeG