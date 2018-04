”اگر طلاق سے بچنا ہے تو شادی ۔۔۔“جمائما خان نے ایسا مشورہ دے دیا کہ عمران خان خوشی سے نہال ہو جائیں گے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائماخان نے برطانیہ میں طلاق کی بڑھتی شرح کو روکنے کے لیے دلچسپ حل پیش کردیا۔مائیکرو بلا گنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر جمائماایک پیغام دیا جس میں انہوں نے برطانوی معاشرے میں شادی کے رشتے کو بچانے کے لیے مزاحیہ انداز میں ہدایت دی۔

انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں رشتہ ازدواج میں منسلک رہنے کا عرصہ 100 برس پہلے جیسا ہے، 1900ءمیں شادی 12 برس اس لیے قائم رہتی تھی کیونکہ موت جلد واقع ہوتی تھی، مگر اب شادی طلاق کی وجہ سے 12 برس چلتی ہے، اس لیے طلاق سے بچنا ہے تو شادی 70 سال سے پہلے نہ کی جائے۔ جمائما کی ٹوئٹ پر متعدد صارفین نے قہقہے بھی لگائے تو کچھ نے کہا کہ اس کی مثال ان کے خود کے سابق شوہر ہیں یعنی عمران خان۔

Fun fact: The average British marriage length is the same now as it was 100+ years ago. (In 1900 it was 12 yrs because of death, now it's 12 yrs because of divorce)

So if we want to beat the odds, we shouldn’t really be marrying before the age of 70. — Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) April 6, 2018



ایک سوشل میڈ یا صارف نے کہا کہ عمران خان نے بھی یہ ہی کیا ہے تقریباً ستر سال کی عمر میں ایک بوڑھی عورت سے شادی کر کے ۔

Imran Khan has done the same by marrying an old lady and he himself also an old man of nearly 70 years.

Also he will never be prime minister of Pakistan. IA — سب کا دوست (@AsadTheSherr) April 7, 2018



ایک شخص نے کہا کہ جمائما کے سابق شوہر کا بھی یہ ہی حال ہے جنہوں نے تیسری شادی کرلی اور ابھی بھی سچا پیار ڈھونڈ رہے ہیں ۔

Her Ex-Husband is quite the same also, been married third time now, still finding the love of his life — Omer (@momerk_) April 6, 2018



ایک شخص نے عمران خان کی توجہ ٹوئٹ کی جانب کراتے ہوئے کہا کہ کسی کو سطور کے درمیان میں پڑھنا چاہیے ۔

well said............ one should need to "read between the lines"! @ImranKhanPTI — Al-Habib Multan (@alhabib7) April 6, 2018



ایک خاتون نے کہا کہ اگر میں 70سال کی عمر سے پہلے ہی مر گئی تو کامیاب شادی کا معمہ کیسے حل ہو گا ۔

What if I don't live to be 70 and I miss out on this mysterious myth called 'successful,happy, everlasting marriage!? ???? — M E R E E N (@MehreenTweets) April 6, 2018



ڈاکٹر خلیق سولنگی نے کہا کہ طالبان خان کو عقلمندانہ طریقے سے یہ ٹوئٹ پڑھنی چاہیے ۔

I think Taliban Khan read this tweet wisely. — Dr khaleeq Solangi (@KhaleeqDr) April 6, 2018



ثنا نامی خاتون نے کہا کہ خان صاحب کی یاد ستا رہی ہے.

خان صاحب کی یاد ستا رہی ہے — Sana (@Sana_khan_66) April 7, 2018

