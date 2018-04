مکسڈ مارشل آرٹ کے مشہور فائٹر کونر میک گریگور اپنے 20ساتھیوں سمیت گرفتار

نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)مشہور ایم ایم اے فائٹر کونر میک گریگو ر کو اپنے 20 ساتھیوں سمیت بس پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کرلیا گیا ہے۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق مکسڈ مارشل آرٹ کی دنیا کے مقبول فائٹرکونر میک گریگور کو نیویارک پولیس نے اس الزام میں گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا کہ فائٹر نے جمعرات کے روز نیویارک کے علاقے بروکلین میں بارکلے سینٹر پر یو ایف سی کی ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہلہ بول دیا تھاجبکہ انہوں نے بھری بس پر بھی حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک بچی اور عملے کا ایک شخص زخمی ہوگئے۔

