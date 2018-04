”سلمان نے ہرن کو مارنے کے لیے اس اداکارہ کے کہنے پر بندوق چلائی “سلمان خان کس خاتون کی وجہ سے اس حال کو پہنچے ؟عینی شاہدین نے تہلکہ خیز انکشاف کردیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بالی ووڈ سپر سٹار سلمان خان اور ان کا خاندان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے اور اداکار کے مداح بھی پریشان ہیں ۔سلمان خان کے جیل جانے کے بعد عینی شاہد بھی میدان میں آگیا جس کا کہنا ہے کہ سلمان خان نے بالی ووڈ اداکارہ تبو کے کہنے پر ہرن کو گولی ماری تھی ۔

بھارتی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے بتایا20سال پہلے رات کے وقت سلمان خان ،سونالی باندرے ،تبو اور سیف علی خان شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے ،اس دوران سلمان خان نے کالے ہرن پر گولی چلائی تو وہ بھاگ گیا اورگولی کی آواز سن کر میں بھی وہاں پہنچ گیا ۔پھر اداکارہ تبو نے ایک کالے ہرن کو قریب آتے ہوئے دیکھا اور سلمان خان کو کہا کہ اب گولی چلاﺅجس پر سلمان خان نے گولی چلا دی ۔عینی شاہد نے کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ گولی سلمان خان نے ہی چلائی تھی ۔

#EXCLUSIVE -- An eye-witness in the #BlackBuckPoachingCase speaks exclusively to CNN-News18, says the actor Tabu provoked Salman Khan to pull the trigger. Listen in! #SalmanVerdict pic.twitter.com/SlYR8EwkMs