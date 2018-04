شاہد آفریدی کی ٹویٹ کے بعد احمد شہزاد بھی میدان میں کود پڑے، انہوں نے کیا کہا؟ جان کر آپ کو پہلی مرتبہ احمد شہزاد پر بے حد پیار آئے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) شاہد آفریدی کی کشمیر کے حوالے سے ٹویٹ کو چند روز گزر چکے ہیں مگر بھارتیوں کو لگی ’آگ‘ اب بھی ویسے ہی جل رہی ہے اور ہر کو روز کوئی نہ کوئی نیا کھلاڑی یا معروف شخص شاہد آفریدی کی ٹویٹ پر ردعمل دینے میں مصروف ہے۔

شاہد آفریدی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کیخلاف آواز بلند کی تھی اور اقوام متحدہ سے اس معاملے میں کردار ادا نہ کرنے پر حیرانگی کا اظہار کیا تھا۔

اس ٹویٹ کے بعد گوتم گمبھیر، سچن ٹنڈولکر، سریش رائنا، محمد کیف، ایشانت شرما سمیت کئی کھلاڑیوں نے ٹوئٹر پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے شاہد آفریدی سے اپنے ملک کے حالات ٹھیک کرنے کو کہا جبکہ بھارتی میڈیا پر اس حوالے سے کئی خصوصی پروگرام کئے گئے اور شاہد آفریدی کی شدید مخالفت کی گئی۔

Appalling and worrisome situation ongoing in the Indian Occupied Kashmir.Innocents being shot down by oppressive regime to clamp voice of self determination & independence. Wonder where is the @UN & other int bodies & why aren't they making efforts to stop this bloodshed? — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 3, 2018

We respect all. And this is an example as sportsman. But when it comes to human rights we expect the same for our innocent Kashmiris. pic.twitter.com/DT5aF1wX8P — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 3, 2018



اس سب کے بعد شاہد آفریدی کے دفاع میں اگر کوئی دوسرا پاکستانی کرکٹر سامنے آیا ہے تو وہ احمد شہزاد ہیں جنہوں نے ایسا جواب دیا ہے کہ جان کر آپ کو پہلی مرتبہ ان پر بے حد پیار آئے گا۔

احمد شہزاد نے ’آئس کرکٹ‘ کے دوران بھارتی مداح کیساتھ لی گئی شاہد آفریدی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا”جب یہ تصویر لی جا رہی تھی تو لالہ نے ترنگا سیدھا کرنے کو کہا تھا، جیسا کہ اسے ہونا چاہئے تھا۔

ہمسایہ ہونے کے ناطے ہمارے ایک دوسرے کیلئے حقوق بھی ہیں اور یہ ذمہ داری بھی کہ امن اور پیار پھیلائیں۔ جس طرح میرے بھارتی ساتھیوںنے ہمارے قومی ہیرو کے بیان پر ردعمل دیا، وہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔“

When this picture was being taken Lala insisted that the flag be held upright..as it shld b. As neighbors v have rights toward each other n also responsibility 2 spread peace n love. It hurts me 2 c the way my Indian peers reacting to our national hero..totally not cool ???????? https://t.co/xLyPuOa8Us — Ahmad Shahzad ???????? (@iamAhmadshahzad) April 5, 2018



احمد شہزاد کی ٹویٹ سامنے آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستانی اور بھارتی صارفین کے درمیان لفظی ’جنگ‘ کا آغاز ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کمنٹس کی لائن لگ گئی۔احمد شہزاد فین نامی صارف نے لکھا ”لالہ ہمیشہ انسانی حقوق کیلئے بولتے ہیں۔ اب سچ تو کڑوا ہوتا ہے، اس لئے ہی جل رہی ہے ان کی“

Lala always speak for human rights ab sach to karwa hota hai isi liye jal rahi unki — ❤AHMAD SHAHZAD FAN❤️ (@AHMADBIGGESTFAN) April 5, 2018

منوج یادیو نے لکھا ”بلوچستان کے لوگوں کے بھی حقوق ہیں، شاہد آفریدی ان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟“

Balochis people have also human rights Why does not Lala speak about him? — Manoj Yadav (@ManojYadav8888) April 5, 2018

علی اعجاز نے بلوچستان کے لوگوں کی مودی کا پتلا جلاتے ہوئے تصویر شیئر کی اور لکھا ”کیونکہ بلوچستان کے لوگ خود بولتے ہیں۔ یہ دیکھو، بلوچ لوگ تمہارے پروپیگنڈہ کا کس طرح جواب دے رہے ہیں“

Cuz BALOCHS can speak by themselves.

Here ???? , see what balochs have to show you propagandists. pic.twitter.com/39SmvugVKC — Ali Ijaz (@ChAliIjaz1) April 6, 2018

راجیش نے لکھا ”کیوں ہمدردی دکھا رہا ہے، کیا ہو گا، ایسے تمہیں آئی پی ایل میں نہیں لیا جائے گا“

Kyo hamdardi dikha rah h kamine kya hoga esase tume to ipl me nhi liya jayega — Roman Reigns (@Rajesh20274601) April 5, 2018

کرک پاک نامی صارف نے لکھا ”ابے چل نکل۔۔۔ پاس رکھ اپنا آئی پی ایل( فکسنگ لیگ)۔۔۔ اس گھٹیا لیگ کے بغیر ہی ہماری ٹیم ٹی 20 انٹرنیشنلز میں نمبر ون ہے۔ الحمد اللہ! 11 سال سے آئی پی ایل کروا کر بھی نمبر ون نہیں بن سکے، لعنت ہے“

Abay chal nikal.. Pas rakh apna IPL ???? (fixing league)

Wo ghatia league k bgair hi hmari team World No.1 hai in T20 internationals.. Alhamdulillah!

11 saal se ipl kra k bhi no.1 nahi ban sakay laanat ???????????? — CricPak (@Team_Pak_) April 6, 2018

راجیش نے لکھا ”اپنے میڈیا سے پوچھو، جتنا اوپننگ میں خرچ ہوتا ہے اتنے میں پورا پاکستان نمٹ جاتا ہے“

کرک پاک نے جواب دیا ”بس دیکھ لو۔۔۔ اتنا خرچہ کر کے بھی تم لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے۔۔۔ نمبر ایک ٹیم کو پھر بھی پاکستان ہی ہے۔۔۔ حقیقت تسلیم کرو اگر تم واقعی کرکٹ سے پیار کرتے ہو“