ہاکی ٹیم کی بس کو حادثہ،ہلاکتیں ،انتہائی افسوناک خبر آگئی

ٹورنٹو(ڈیلی پاکستان آن لائن )کینیڈا میں ٹاﺅن کی جونیئر ہاکی ٹیم کو میچ کھیلنے کے لیے لے کر جانے والی بس کوحادثہ پیش آگیا جس کے باعث 14افراد ہلاک ہو گئے ۔

تفصیل کے مطابق مغربی کینیڈا میں ٹاﺅن کی جونیئر ہاکی ٹیم میچ کھیلنے جا رہی تھی کے راستے میں بس کو حادثہ پیش آگیا جس کے نتیجے میں کھلاڑیوں سمیت 14افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 14افراد زخمی بھی ہوئے جن میں سے 3کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ۔مرنے والوں کی عمریں 16سے 21سال کے درمیان ہیں ۔

حادثے پر کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے گہرے دکھ و رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرنے والے بچوں کے والدین کس بد ترین صورتحال سے کر رہے ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا یا جا سکتا ،اس حادثے سے میرا دل باہر آرہا ہے ۔

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08