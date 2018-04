ضمانت ملنے کے بعد مداحوں کی بڑی تعداد سلمان خان کے گھر کے باہر جمع ہو گئی، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ تصاویر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ سٹار سلمان خان کو دو راتیں جیل میں گزارنے کے بعد ضمانت پر رہائی ملی تو ان کے مداحوں کی بڑی تعداد جشن منانے کیلئے ممبئی میں ان کے گھر ”گلیسی اپارٹمنٹ“ کے باہر جمع ہو گئی اور ان کے حق میں نعرے بازی کرتی رہی۔

مداحوں نے سلمان خان کے حق میں بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جس پر ان کی حمایت اور پیار سے متعلق الفاظ درج تھے۔ واضح رہے کہ سلمان خان کو 1998ءمیں چنکارہ نسل کے نایاب ہرن کے شکار پر عدالت نے 5 سال قید کی سزا سنائی تھی جس کے بعد انہیں جودھ پور سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔

سلمان خان نے عدالت میں ضمانت کی درخواست دائر کی تھی جسے آج منظور کرتے ہوئے انہیں 50 ہزار بھارتی روپے کے مچلکوں کے عوض رہائی دیدی گئی ہے۔

Fans of #SalmanKhan gather outside his residence in Mumbai and celebrate following Jodhpur Court's verdict in #BlackBuckPaochingCase. The Court granted him bail in the case. pic.twitter.com/STrcQuihjY