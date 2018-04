”ویویک اوبروئے نے سلمان کیلئے یہ روٹیاں بھیجی ہیں اور۔۔۔“ سلمان خان کو سزا ملنے کے بعد ٹوئٹر پر چلنے والے سب سے بہترین ”میمز“، جنہیں دیکھ کر سلمان خان کے مداح بھی افسردہ ہونے کے باوجود ہنسی نہیں روک پاتے، دیکھ کر آپ بھی لوٹ پوٹ ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سلمان خان کو 20 سال پرانے مقدمے میں قید کی سزا سنائی گئی تو ان کے مداحوں کی بڑی تعداد غمگین نظر آئی لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا جبکہ سوشل میڈیا صارفین نے ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں بھی تفریح کا پہلو نکال ہی لیا۔

ان کی سزا اور گرفتاری پر یوں تو بہت سے لطیفے اور ’میمز‘ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں لیکن ان میں سے چند اس قدر دلچسپ اور زبردست تھیں کہ سلمان خان کے مداحوں کیلئے بھی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا اور سوشل میڈیا پر ہر طرف یہ ہی وائرل ہوتی نظر آئیں۔

بہاری بابو نامی ایک صارف نے سکول کی جانب سے مری ٹور پر گئی پاکستان کی اس لڑکی کی تصویر شیئر کی جس کا کہنا تھا کہ ”ہمیں آپ پر فخر ہے۔“ بہاری بابو نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا” اس دوران شاہ رخ خان کے مداح یہ کہہ رہے ہیں۔“ جبکہ تصویر پر لکھا تھا ”بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، ہمیں آپ پر فخر ہے“



بز فیڈ انڈیا نامی ٹوئٹر ہینڈل نے لکھا سلمان خان کی چند فلموں کے پوسٹرز اٹھائے اور ان میں موجود لڑکیوں کے چہروں پر چنکارہ ہرن کا چہرہ لکھا دیا اور لکھا ”آپ ڈیول کے پیچھے، ڈیول آپ کے پیچھے۔۔۔ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے!“

"Aap devil ke peeche, devil aapke peeche -- too much fun!" pic.twitter.com/frv9XwiScr — BuzzFeed India (@BuzzFeedIndia) April 5, 2018

بز فیڈ انڈیا نے ہی وانٹڈ فلم کا پوسٹر شیئر کیا اور اس میں بھی چنکارہ ہرن کی تصویر نظر آئی اور لکھا ”سزا مل گئی“

دھیرج جونیجہ نے نئی فلم ’ریس‘ کا کے پوسٹر کو ایڈیٹ کیا اور جیل کی سلاخیں لگاتے ہوئے لکھا ”ریس 3 کا نیا پوسٹر جاری کر دیا گیا“

ریان منصوری نے فلم ’ہم ساتھ ساتھ ہیں‘ کے اصلی پوسٹر کیساتھ ’نیا ورژن‘ جاری کرتے ہوئے لکھا ” پہلی تصویر فیصلے سے پہلے، دوسری تصویر فیصلے کے بعد“ اس کیساتھ اصلی پوسٹر بھی موجود تھا جس میں تینوں ہیرو اور ہیرﺅنز تھیں لیکن ساتھ ہی نیا ورژن بھی تھا جس میں سلمان خان غائب تھا جبکہ ٹائٹل میں لکھا تھا ”ہم سب ساتھ ساتھ تھے“



سلمان خان اور ویویک اوبروئے کی لڑائی بالی ووڈ کی مشہور لڑائیوں میں سے ایک ہے اور یہی وجہ ہے کہ صارفین نے اس موقع پر ان کے نام کیساتھ بھی کئی میمز شیئر کی۔ ’فیکنگ نیوز‘ نامی ٹوئٹر ہینڈل سے ایک ڈانس کرتے ہوئے شخص کی تصویر شیئر ہوئی اور لکھا گیا ”اس وقت ویویک اوبروئے یہی کر رہے ہیں“

بالی ووڈ نامی ٹوئٹر ہینڈل سے دل کی شکل کی روٹیوں والی تصویر شیئر ہوئی اور لکھا گیا”ویویک اوبروئے نے جودھ پور کی عدالت کے جج کو ٹفن بھیجا جس میں یہ روٹیاں تھیں“

Vivek Oberoi has sent tiffin for Jodhpur court judge. #BlackBuckPoachingCase pic.twitter.com/1InsCdz4wP — Bollywood Gandu (@BollywoodGandu) April 5, 2018

بجرنگی سموکنگ سکلز نامی ٹوئٹر ہینڈل سے شاہ رخ خان کی فلم ’چک دے انڈیا‘ کے ایک منظر کی تصویر شیئر ہوئی اور لکھا گیا ”کالا ہرن مارنے پر سلمان خان کو سزا ملنے کے بعد گاڑی تلے کچلے جانے والے متاثرین کی یہ حالت ہے“

Hit and run victims after seeing bhai getting convicted for killing a blackbuck. #BlackBuckPoachingCase pic.twitter.com/38VrMgo3NA — Bajrangi Smoking Skills (@SmokingSkills_) April 5, 2018

کوئین آف ہیلز نامی صارف نے امیتابھ بچن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”جب سلمان خان کو گاڑی تلے کچلنے کے مقدمے میں سزا ملی تو ان کے ڈرائیور نے یہ کہا“ اور تصویر پر لکھا تھا ”میری طرف مت دیکھئے۔ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر پاﺅں گا“

Salman’s driver when Salman got convicted in #BlackBuckPoachingCase pic.twitter.com/NmQlSGcVoo — Qween of WinterHell (@QweenOfHells) April 5, 2018

سوبھاشیش نے لکھا ”سلمان خان کو یہ تین کام کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔۔۔ شکار، ڈرائیونگ اور اداکاری“

Things nobody has seen Salman Khan doing:



????Hunting

????Driving

????Acting#BlackBuckPoachingCase — Subhashish Dhar (@subhashish06) April 5, 2018

اوجاس کوردے نے ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”بھارتی عدالت: سلمان خان کو کالے ہرن کا شکار کرنے پر سزا سنائی جاتی ہے۔

سلمان: یہ لو کچھ پیسے رکھ لو اور جلدی ضمانت کروا دو۔

بھارتی عدالت: دیکھو، ایسے میں بڑا سخت لونڈا ہوں۔۔۔ پر وہاں میں پگھل گیا“

Indian judiciary: Salman Khan is convicted in #BlackBuckPoachingCase



Salman: Ye lo kuch paise rakh lo aur jaldi bail karwa do



Indian judiciary: pic.twitter.com/LdE5E52U2J — Ojas Korde (@Ojasism) April 5, 2018

جون برفیلا نامی صارف نے ایک شخص کے مردہ جسم سے روح نکلتے ہوئے دکھائی اور اس کے چہرے پر چنکارہ ہرن کا چہرہ لگا دیا اور لکھا ”جب آپ 20 سال پہلے مر چکے ہوں اور کوئی آپ کو بتائے کہ سلمان خان کو سزا ہو گئی ہے“

When you are dead for 20 years but someone tells you that Salman khan convicted in #BlackBuckPoachingCase pic.twitter.com/exG49afYJ7 — Jon Barfeela (@jonbarfeela) April 5, 2018

کونیٹن نیون نے ہرنوں کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ”آج کی پارٹی میری طرف سے۔۔۔ چنکارہ ہرن سلمان خان کو سزا ملنے کے بعد“

ارجن نے لکھا ”ریس تھری کا دوسرا شیڈول جودھ پور جیل منتقل کر دیا گیا“

Race 3 ka second schedule shifted to Jodhpur Jail. — Arjun (@zoomphatak) April 5, 2018

ٹینڈولکر نامی صارف نے لکھا ”بگ باس چاہتے ہیں کہ سلمان خان ’اعترافی کمرے‘ میں آئیں“

Bigg Boss chahte hai ki Salman Khan confession room mein aaye. — Trendulkar (@Trendulkar) April 5, 2018

سوربھ پنت نے لکھا ”آج: سلمان خان کو سزا ہو گئی

بعد میں : سلمان ضمانت پر ر ہا ہو گئے

اس کے بھی بعد: سلمان خان نے ’بینگ بلیک بک‘ کے پرنٹ والی ٹی شرٹس لانچ کر دی، کمائی کا 3 فیصد فلاحی کاموں پر خرچ ہو گا

مزید اس کے بعد :سلمان کے مداحوں نے ان کے تحفظ پسند ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا، ’ٹائیگر معصوم ہے‘ نے 2 بلین ڈالر کما لئے“