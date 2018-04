ضمانت کے بعد سلمان خان کا باڈی گارڈ شیرا کہاں ہے؟ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی

جودھ پور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ سٹار سلمان خان کو جودھ پور عدالت سے ضمانت پر رہائی ملنے کے بعد ان کا باڈی گارڈ شیرا سفید رنگ کی گاڑی میں جودھ پور سینٹرل جیل پہنچ چکا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔پنجاب یونیورسٹی کے باہر بینچ پر بیٹھی لڑکیوں کو دیکھ کر اس رکشہ ڈرائیور نے کیا شرمناک ترین کام شروع کر دیا؟ لڑکیوں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کی تو ہنگامہ مچ گیا، کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ لاہور کی مصروف سڑک پر ایسا کام بھی ہو سکتا ہے

شیرا کی گاڑی جیسے ہی جیل کے دروازے پر پہنچی تو وہاں موجود سلمان خان کے مداحوں نے شور و غل کرتے ہوئے آسمان سر پر اٹھا لیا اور سلمان خان کی رہائی پر خوشی کا اظہار کرتے رہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سلمان خان کو تقریباً 7 بجے کے قریب رہائی مل جائے گی جس کے بعد وہ جودھ پور میں ہی رہیں گے اور کل نئی دہلی کیلئے روانہ ہوں گے۔

واضح رہے کہ سلمان خان کو 1998ءمیں چنکارا نسل کے نایاب ہرن کا شکار کرنے جودھ پور کی عدالت نے پانچ سال قید کی سزا سنائی تھی۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔دورہ انگلینڈ کیلئے 9 سال بعد ایسے کھلاڑی کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا جسے ہر پاکستانی کھیلتا دیکھنے کی خواہش دل میں رکھتا ہے، یہ کون سا کھلاڑی ہے؟ جان کر پاکستانی خوشی سے نہال ہو جائیں گے

سلمان خان نے ضمانت کی درخواست دائر کی جسے منظور کرتے ہوئے انہیں 50ہزار روپے مچلکوں کے عوض ضمانت پر رہائی دیدی گئی ہے جبکہ بغیر اجازت بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

VIDEO



Salman's Bodyguard Shera in a white fortuner enters Jodhpur's Central jail. Moments to go before Salman Khan walks out free. He'll be flying to Delhi TOMORROW pic.twitter.com/iAIBvl2MPS