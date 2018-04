دامن کوہ کے قریب حادثے میں امریکی سفارت خانے کی گاڑی ملوث ہے:دفتر خارجہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں دامن کوہ کے قریب حادثے میں امریکی سفارت خانے کی گاڑی ملوث ہے جبکہ اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔

An accident involving a US embassy vehicle occurred in Islamabad. MOFA is looking into the matter. Investigations are being carried out.