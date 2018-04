ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جلددیگر ایجنسیز میں بھی کروائیں جائیں گے:ڈی جی آئی ایس پی آر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے میرانشاہ میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام امن کی علامت ہے، فاٹا میں معمولات زندگی بحال ہورہے ہیں ،پی سی بی کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں شمالی وزیر ستان کے نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی ۔ان کا کہنا تھا کہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جلددیگر ایجنسیز میں بھی کروائیں جائیں گے،انہوں نے فاٹا کے نوجوانوں کو زبردست موقع فراہم کرنے پر پی سی بی کا شکریہ ادا کیا۔

This is another indicator of peace. Normalcy returning. The vibrant youth of NWA going through PCB talent hunt program. Soon in other agencies as well IA.

Thanks to @TheRealPCB talent hunt team for affording a deserving opportunity to FATA Youth; the real future. pic.twitter.com/WC1NCk6XIG