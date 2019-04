بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ہائی وے پر عام شہریوں کی نقل و حرکت پر ہفتے میں 2 دن کی پابندی عائد کر دی

سرینگر (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی حکام نے مقبوضہ کشمیر میں ہفتے میں 2 روز کے لیے ہائی وے پر عام شہریوں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کرتے ہوئے اسے فوج اور پیرا ملٹری کے وفود کے لیے مخصوص کردیا۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے ’اے پی‘ کی رپورٹ کے مطابق عائد ہونے والی پابندی کے پیش نظر فوجی اہلکاروں نے ہائی وے پر پیٹرول کرتے ہوئے اس کے انٹرسیکشنز اور متصل سڑکوں کو باڑ لگا کر بند کردیا۔ بھارتی حکومت نے یہ احکامات گزشتہ ہفتے جاری کیے تھے جس کے تحت 270 کلومیٹر کی ہائی وے کو مئی کے آخر تک حکومتی فورسز کی گاڑیوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ یہ احکامات 14 فروری کو کشمیر کے علاقے پلوامہ میں ہونے والے بھارتی پیراملٹری فورس کے وفد پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد سامنے آئے۔ اس حملے میں بھارتی فوج کے 40 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ حملے کے بعد ہائی وے پر فوجی نقل و حرکت کے دوران شہری ٹریفک پر پہلے ہی پابندی عائد کردی گئی تھی۔ احکامات میں کہا گیا کہ اس پابندی کا مقصد عام انتخابات کے پیش نظر قومی ہائی وے پر سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد میں نقل و حرکت کے سبب بھارت مخالف جنگجوؤں کی جانب سے حملوں کو روکنا ہے۔

واضح رہے کہ کشمیر کی وادی کو بھارتی سر زمین سے جوڑنے کا واحد راستہ یہ ہائی وے ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں اور جنگلات سے گزرتا ہے۔اس روڈ کو حال ہی میں مزید کشادہ کرتے ہوئے 4 لین کا بنایا گیا تھا۔اس پابندی کے بعد متنازع زمین میں سیاست دانوں، کاروباری افراد اور عام شہریوں کی جانب سے بڑی تعداد میں تنقید سامنےآئی۔نریندر مودی کی اتحادی اور مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ٹوئٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل جہاں تک مجھے معلوم ہے ہم جمہوری تھے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب مارشل لا لگ گیا ہے‘۔ ان کا کہنا تھا کہ ’کشمیر کو یہاں تک لانے کے بعد انتظامیہ کشمیریوں کو مجموعی سطح پر سزا دینا چاہ رہی ہے۔

Protested against Guv admins callous & absurd ban today. How can you restrict civilian movement on our main highway? You want to smother Kashmiris, change the demographics of the state & imprison them in their own land? Over my dead body. pic.twitter.com/y72LUVGhTY