شہزاد رائے نے ڈاکٹر مداح کی فرمائش پوری کردی

کراچی (ویب ڈیسک) معروف گلوکار و سماجی کارکن شہزاد رائے نے اپنے ڈاکٹر مداح کی خواہش پوری کرتے ہوئے ان کے لیے اپنا مشہور گانا ’آگ‘ گالیا جس کی ویڈیو انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کردی۔گزشتہ دنوں معروف گلوکار و سماجی کارکن شہزاد رائے نے اپنے مداحوں کے لیے اپنا 12 سال پرانا گانا ’ایک بار‘ گایا تھا جس کی ویڈیو انہوں نے ٹوئٹر پر شیئر کی تھی۔

شہزاد رائے کے اِس گانے کے بعد ان کے ایک مداح ڈاکٹر کامران نے ان سے فرمائش کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا تھا کہ ’مہربانی کرکے گانا ’یہ جو آگ ہے، تیری یادوں میں جلا رہی میرا دل‘ گالیجیے۔‘ڈاکٹر کامران کی اِس فرمائش کو پورا کرتے ہوئے شہزاد رائے نے ان کے لیے ’آگ‘ گانا گاکر ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کردی۔

گزشتہ روز شہزاد رائے نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں شہزاد رائے ہاتھ میں گیٹار تھامے اپنا 20 سال پرانا گانا ’یہ جو آگ ہے‘ گا رہے ہیں۔

شہزاد رائے نے اپنی اِس ویڈیو میں گانا شروع کرنے سے پہلے کہا کہ ’ڈاکٹر کامران آپ نے ٹوئٹر پرفرمائش کی تھی کہ ’آگ‘ آپ کا پسندیدہ گانا ہے اور میں یہ گانا آپ کے لیے گائوں تو میں آپ کی فرمائش کو پورا کرتے ہوئے یہ گانا آپ کے لیے گا رہا ہوں۔‘

I feel so happy to sing Aag to fulfill a request by Dr kamran @dr_m_kamran who works at Children’s Hospital & Institute of Child Health,Lahore. You guys are literally saving the world. Here you go:”Yeh jo aag hai” from my living room. Watch full song here https://t.co/MAWYiRk8iz https://t.co/t0Ms8dhHHe pic.twitter.com/M8QSPyPodE