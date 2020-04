ٹرمپ کی بھارت کو ادویات نہ بھیجنے پر جوابی کارروائی کی دھمکی،انڈیا کا ردعمل بھی آگیا

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہائیڈروکلوروکین نہ بھجوانے پر بھارت کو جوابی کارروائی کی دھمکی دی گئی تھی جس کے بعد اب بھارت کا ردعمل بھی آگیاہے۔

برطانوی خبرایجنسی رائٹرز کے مطابق بھارت کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ ہائیڈرو کلوروکین کی کچھ مقدار امریکا کو برآمدکرے گا۔ہائیڈروکلوروکین کو کورونا وائرس کیخلاف موثر دوا قرار دیا جا رہا ہے۔

اس سے قبل بھارتی حکومت نے ہائیڈروکلوروکین کے ساتھ ساتھ پیراسٹامول کی برآمد پر پابندی عائد کردی تھی اور کہا تھا کہ یہ دوا اس کے اپنے ملک کی ضروریات پوری کرنے کیلئے ناکافی ہے لیکن امریکی صدر ٹرمپ کی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو ٹیلی فون کال اور بعد ازاں امریکا کی جانب سے جوابی کارروائی کی دھمکی کے بعد بھارت امریکا کو ادویات فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کردی ہے۔

بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شواستوا کا کہنا ہے کہ بھارت نے فیصلہ کرلیا ہے کہ وہ پیراسٹاومول اور ہائیڈروکلوروکین کو بیرون ملک برآمد کی اجازت دے گا۔ ان تمام ہمسائیہ ممالک کو بھی مناسب مقدار میں ادویات برآمد کی جائیں گی جو بھارت پر انحصار کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں جو ممالک بری طرح متاثر ہیں انہیں بھی یہ ادویات برآمد کی جائیں گی۔

دوسری جانب بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی بھی ادویات کی برآمد پر پابندی ہٹانےپر میدان میں آگئے ہیں کانگریس لیڈر نے کہا کہ انڈیا کو تمام ممالک کی ضرورت کے وقت مدد کرنی چاہیے لیکن پہلی ترجیح بھارتیوں کو دینی ہوگی۔

Friendship isn’t about retaliation. India must help all nations in their hour of need but lifesaving medicines should be made available to Indians in ample quantities first.