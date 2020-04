کورونا نے شامیانے ویران کر دیئے لیکن امریکہ میں نوجوان لڑکے اور لڑکی نے مہمانوں کی موجودگی میں ایسے طریقے سے شادی کر لی کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی

نیویارک (ڈیلی پاکستان آن لائن )کورونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو ایک دم ساکت کر دیاہے ، بڑی بڑی معیشتوں کو شدید ترین بحران کا سامنا ہے جبکہ اس دوران کھیلوں کے میدانوں سے لے کر شادی کے شامیانے تک ویران ہو چکے ہیں لیکن امریکہ سے اس مہلک وباءکے پھیلاﺅ کے خدشے کے تحت شادی کی ایسی تقریب کا انعقاد کیا گیا کہ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان میں بھی حکومت نے ہر طرح کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی ہے اور ہر طرف لاک ڈاﺅن سی صورتحال کا سامنا ہے جس کے باعث کئی جوڑوں نے اپنی شادیاں منسوخ کر دی ہیں تو کئی جوڑوں نے بغیر کسی ڈھول ڈھمکے کے صرف والدین کے ہمراہ نکاح کرتے ہوئے زندگی کا ساتھ جوڑ لیاہے ۔

سوشل میڈیا پر ایک ویڈیوتیزی سے وائرل ہو رہی ہے جو کہ امریکہ میں مقیم ایک بھارتی نئے شادی شدہ جوڑے کی ہے جسے ایک بھارتی شہری کی جانب سے ہی شیئر کی گیاہے ، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نئی نویلی دلہن اور دلہااپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر کے گیٹ پر کھڑے ہیں جبکہ باہر سڑک پر ایک مناسب فاصلہ قائم کیے ہوئے تام مہمان اپنی اپنی گاڑیوں کے آگے کھڑے ہیں اور میوزک پر ہلکی پھلکی کمر ہلاتے ہوئے شادی کا لطف اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ہی نئے جوڑے کو مبارک باد دے رہے ہیں ۔

اس تمام منظر کو فوٹر گرافر کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہر کر اپنے کیمرے میں عکسبند کرتا دکھاتی دیتا ہے ،اس پر مسرت موقع پر شادی شدہ جوڑا تمام شرکاءکا شادی کے لطف کو دوبالا کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہے ۔

ویڈیو دیکھیں:

This will surely crack you up ????????

Indian wedding in USA during the times of #CoronaCrisis pic.twitter.com/SIBEiEf5Gy