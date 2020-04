ثقلین مشتاق کو یہ کیا ہو گیا؟ جان کر آپ بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) چین سے پوری دنیا میں پھیلنے والے کورونا وائرس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ہزاروں اموات ہو چکی ہیں جبکہ پاکستان سمیت بیشتر ممالک میں لاک ڈاﺅن کی صورتحال ہے تاکہ اس وائرس کے پھیلاﺅ کو روکا جا سکے۔

لاک ڈاﺅن کے باعث ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص گھر تک محدود ہو گیا ہے جبکہ بچوں کو سکولوں سے چھٹیاں ہیں اور ایسے میں انہیں بھی اپنے والدین کیساتھ بھرپور وقت گزارنے کا موقع میسر آیا ہے اور بچے اس کا خوب فائدہ اٹھانے میں مصروف ہیں جس کی ایک دلچسپ اور خوبصورت مثال ثقلین مشتاق کی وائرل ہونے والی تازہ ویڈیو ہے۔

ثقلین مشتاق کو نسوانی روپ میں دیکھ کر شائقین خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے اور جب سابق سپنر نے یہ بتایا کہ یہ سب کیا دھرا ان کی بیٹی کا ہے تو لوگوں نے اس پر خوب پذیرائی کی کہ بیٹی کو خوش کرنے کیلئے ثقلین مشتاق نے نسوانی روپ دھارنے میں بھی عار محسوس نہ کی اور اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ ویڈیو میں انہیں یہ بتاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ انہیں یہ روپ دینے والی میک اپ آرٹسٹ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بیٹی ہے جو چہرے کو ڈھانپے ان کے پاس بیٹھی ہیں۔

