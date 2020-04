پاکستان میں پہلے ہزار کیسز 29 دن میں آئے، 4 ہزار مریض ہونے میں کتنا وقت لگا؟ پریشان کن تفصیلات سامنے آگئیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جارہا ہے اور اب یہ تعداد 4 ہزار سے بھی تجاوز کرگئی ہے۔

منگل کے روز پاکستان میں کورونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد 4 ہزار سے بڑھی تو سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب نے کیسز کے دورانیے کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں مرتضیٰ وہاب نے بتایا کہ پاکستان میں کورونا وائرس کا پہلا کیس 26 فروری کو سامنے آیا تھا، مریضوں کی تعداد ایک ہزار تک پہنچنے میں 29 روز لگے۔ پاکستان میں مریضوں کی تعداد 2 ہزار تک صرف 7 دن میں اور 3 ہزار تک صرف 5 روز میں پہنچی۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کورونا وائرس کا چوتھا ہزار ممکنہ طور پر صرف 3 روز میں مکمل ہوا۔ دیکھا جاسکتا ہے کہ معاملہ کتنا زیادہ خراب ہے، پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ بہت زیادہ دیر ہونے سے پہلے جاگ جائیں۔

Pakistan’s got its 1st #COVIDー19 patient on 26th February. We got our 1000th patient in 29 days. The 2000th patient in 7 days, 3000th patient in 5 days & probably the 4000th patient in 3 days. This is how serious the situation is. Pakistaniyo plz wake up before its too late