بختاور بھٹو زرداری کورونا وائرس کا شکار ہوگئیں

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق صدر آصف علی زرداری کی بیٹی بختاور بھٹو زرداری کورونا وائرس کا شکا ر ہوگئی ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپیغام جاری کرتے ہوئے بختاور بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ میرا کورونا کے حوالے سے ٹیسٹ دو اپریل کو مثبت آیا تھا جس کے بعد میں نے خود کو گھر پر قرنطینہ کرلیا تھا، میری طبیعت میں بہتری آرہی ہے، انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ حفاظتی تدابیر پر عمل کریں اور اپنے ناک کو ماسک سے ڈھانپ کر رکھیں۔ ویکسین لگوائیں اور ان کی مدد بھی کریں جو خود ویکسی نیشن نہیں کرواسکتے ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔

I tested positive for Covid19 on April 2nd - isolating and recovering????. Just a reminder to keep being cautious, call people out if their masks don’t cover their nose, get vaccinated & help those less fortunate to get vaccinated too. May Allah keep us all safe. Aameen