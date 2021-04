اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں فیملی سے دور ہونے پر دُکھ ہے : حسن علی

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی بیٹی کی پیدائش پر اہلِ خانہ سے دور ہونے ہر دُکھی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق حسن علی نے اپنے ٹوئٹ میں بیٹی کی پیدائش پر جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنی زندگی کے اس قیمتی لمحے میں میرا فیملی کے ہمراہ نہ ہونا یکدم دُکھی کردیتا ہے۔

@RealHa55an Congratulations. Being away from family and playing for country during these times should be appreciated. ???? https://t.co/qkeMHjQTM5