جنوبی افریقہ کے خلاف ڈے سیریز میں جیت، پاکستان نے تمام ایشیائی ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا

سنچورین(ڈیلی پاکستان آن لائن )جنوبی افریقہ کو ہوم گراونڈز میں دوسری مرتبہ شکست دیکر پاکستان یہ کارنامہ سرانجام دینے والی پہلی ایشیائی ٹیم بن گئی ہے۔

جنوبی افریقہ کے خلاف اس کے ہوم گراونڈ میں سب سے زیادہ تین سیریز آسڑیلیا نے جیت رکھی ہیں جبکہ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو دو مرتبہ جنوبی افریقہ میں ون ڈے سیریز میں شکست دی ہے۔پہلی دفعہ پاکستان نے یہ کارنامہ 2013 -2014 کی ون ڈے سیریز میں مصباح الحق کی کپتانی میں سرانجام دیا تھا

Teams with more than one ODI series win against South Africa in South Africa:

Australia - 3

Pakistan - 2

End of list. pic.twitter.com/dI04wAhLw1