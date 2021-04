وزیراعظم کا جنسی زیادتی کے حوالے سے بیان ، جمائمہ خان بھی میدان میں آگئیں

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کے جنسی زیادتی کو فحاشی سے جوڑنے سے متعلق بیان پر ردعمل دیتے ہوئے انکی سابقہ اہلیہ جمائما خان نےقرآن پاک کی آیت کا ترجمہ شئیر کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا اور لکھا کہ ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے۔

“Say to the believing men that they restrain their eyes and guard their private parts." Quran 24:31

The onus is on men. https://t.co/StkKE3HIPM