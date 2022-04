شاہین شاہ آفریدی کی سالگرہ، شاہد آفریدی نے پیغام جاری کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی 22سال کے ہو گئے ، گزشتہ روز شاہین شاہ کی برتھ ڈے کے موقع پر پاکستان کے سپر سٹار آل راونڈر شاہد آفریدی نے شاہین شاہ آفریدی کو جنم دن کی مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ۔

شاہد آفریدی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور مزید کامیابیاں عطا کرے تا کہ آپ پاکستان کی خدمت کر سکیں ۔شاہد آفریدی نے شاہین شاہ کو 200ٹی ٹوئنٹی وکٹس لینے کی بھی مبارکباد دی۔

Happy Birthday @iShaheenAfridi stay blessed and continue to shine! May Allah bless you always and give you more success, continue to serve Pakistan. Congratulations also on 200 International wkts milestone, many more to come.