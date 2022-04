برج الخلیفہ میں رمضان المبارک  کے لیے مغرب اور عشا کی اذان کا سلسلہ شروع ، ویڈیو سامنے آگئی

دبئی (ویب ڈیسک) دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج الخلیفہ کی انتظامیہ نے رمضان المبارک کے لیے مغرب اور عشا کی اذان کا سلسلہ شروع کردیا۔

برج الخلیفہ کے آفیشل اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ویڈیو کے ساتھ ایک ٹوئٹ میں لکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خصوصی طور پر برج الخلیفہ پر روزانہ مغرب اور عشاء کی اذان کے ساتھ الفاظ بھی آویزاں کیے جائیں گے۔ٹویٹ کے مطابق یہ اذان مختلف اماموں کی آواز میں چلائی جائے گی اور یہ سلسلہ آخری روزے تک جاری رہے گا۔

Embrace the spirit of Ramadan with #BurjKhalifa's special adhan display everyday at Maghrib and Isha prayer timings recited by a number of different imams, all month long. pic.twitter.com/3eAyMJVWic