" آخری گیند تک پاکستان کیلئے لڑتا رہوں گا"

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سپریم کورٹ کی جانب سے ڈپٹی سپیکر رولنگ کیس کے فیصلے کے بعد وزیراعظم عمرا ن خان کا بیان بھی سامنے آگیا ۔ ان کا کہنا ہے کہ میں آخری گیند تک لڑتا رہوں گا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر عمران خان نے کہا کہ میں نے کل کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میں کل شام قوم سے بھی خطاب کروں گا ۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میرا قوم کے لیے پیغام ہے کہ میؒں پاکستان کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہوں گا۔

خیال رہے کہ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی 3 اپریل کی رولنگ، صدر مملکت کی جانب سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس کیس کا فیصلہ سنادیا ہے۔سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دیا کہ تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی 3 اپریل کی رولنگ اور وزیراعظم کی ایڈوائس پر صدر کی جانب سے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنا آئین سے متصادم تھا جس کے بعد سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی بحال کردی۔سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ اسپیکر فوری طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں، قومی اسمبلی اجلاس ہرصورت 9 اپریل صبح 10:30 بجے سے پہلے بلایا جائے۔

I have called a cabinet mtg tomorrow as well as our parl party mtg; & tomorrow evening I will address the nation. My message to our nation is I have always & will continue to fight for Pak till the last ball.