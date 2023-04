بابر اعظم نے نیوزی لینڈ کے کپتان کیلئے پیغام جاری کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن کی صحتیابی کے لیے پیغام جاری کردیا۔

سوشل میڈیا پر بابر اعظم نے کین ولیمسن کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’ آپ جلد صحتیاب ہوکر بہترین واپسی کریں‘۔

رپورٹس کے مطابق نیوزی لینڈ کی وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن کی انجری کے باعث ورلڈ کپ 2023 میں شرکت بہت حد تک ناممکن ہوچکی ہے۔

Bounce back stronger. Get well soon Kane Williamson pic.twitter.com/XSkMa70qXO