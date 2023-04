عمران خان کیخلاف پولیس نے جس دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا وہ عدالت غیر آئینی قرار دے چکی تھی: فواد چوہدری

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر نائب صدر فواد چوہدری نے کہا ہے کہ عمران خان کیخلاف پولیس نے جس دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا اسے عدالت غیر آئینی قرار دے چکی تھی۔

نجی ٹی وی ڈان نیوز کے مطابق سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 124 اے کو لاہور ہائیکورٹ نے غیر آئینی قرار دیا، اگلے دن پولیس نے عمران خان کے خلاف اسی دفعہ کے تحت ایف آئی آر درج کی۔ یہی وہ احترام ہے جس کا مظاہرہ حکومت اب عدالتوں کی طرف مسلسل کر رہی ہے۔

Day after Sec 124-A PPC declared unconstitutional by LHC, Islamabad police has registered an FIR under same very section against Imran Khan, this is the respect Govt is now continuously demonstrating towards Courts