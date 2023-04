"انوشکا شرما کا کیریئر تباہ کرنا چاہتا تھا"، کرن جوہر کی ویڈیو وائرل

ممبئی(ویب ڈیسک)سوشل میڈیا پر بالی ووڈ کے مشہور ہدایتکار اور پروڈیوسر کرن جوہر کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی جس کی وجہ سے انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق مشہور فلم ایڈیٹر اپوروا نے ٹوئٹر پر کرن جوہر اور انوشکا شرما کے ایک پُرانے انٹرویو کی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں کرن جوہر کو کہتے سُنا جا سکتا ہے کہ وہ انوشکا کا کیرئیر مکمل تباہ کرنا چاہتے تھے۔ ویڈیو میں کرن کہتے ہیں کہ "جب فلم "رب نے بنا دی جوڑی "کیلئے ادتیا چوپڑا نے مجھے انوشکا کی تصویر دکھائی تو میں نے کہا کہ کیا تم پاگل ہوگئے ہو اسے کاسٹ کرو گے اسے مت کرنا کاسٹ"۔ کرن جوہر کو کہتے سُنا جا سکتا ہے کہ" انہوں نے جب "رب نے بنا دی جوڑی "کے بعد انوشکا کی فلم" بینڈ باجا بارات" دیکھی تو وہ انوشکا کو فون کر کے ان کی تعریف کرنے اور ان سے معافی مانگنے پر مجبور ہوگئے کیونکہ انہوں نے ایسی بہترین اور ٹیلنٹڈ اداکارہ کے کیرئیر کو ختم کرنا چاہا تھا۔

'I totally wanted to murder Anushka Sharma's career' - Karan Johar confesses to Rajeev Masand & Anupama Chopra in 2016. Said in jest, I'm sure, but still a worthy point in the raging insider-outsider debate. pic.twitter.com/8JNLp8Kyud