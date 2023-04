جسٹس اطہر من اللہ کے اختلافی نوٹ سے واضح ہوگیا کہ چیف جسٹس کافیصلہ اقلیتی تھا، بلاول بھٹو کا ٹوئٹ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کے اختلافی نوٹ سے ثابت ہوگیا ہے کہ چیف جسٹس کا فیصلہ اقلیتی تھا، اس فیصلے کی اہمیت اس کاغذ کے ٹکڑے کے برابر بھی نہیں ہے جس پر یہ فیصلہ لکھا گیا ہے۔

ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں ان کاکہنا تھا کہ چیف جسٹس عدلیہ کے وقار کی بحالی کے لیے بینچ فکسنگ اور لا قانونیت کو فوری طور پر ختم کریں۔

With Justice Minallah’s note we now have 4 justices on record. it is clear the CJs opinion is the minority judgement. The CJP & SC must act immediately to undo this unconstitutional bench fixing. This is only way the dignity of the supreme court can be resorted. 1/2