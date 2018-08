”دوبارہ گنتی کیلئے ابھی تک یہ کام بھی نہیں ہوا اور۔۔۔“ این اے 131 میں نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ سعد رفیق نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) لاہور ہائیکورٹ نے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 131 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دے رکھا ہے اور سعد رفیق کا کہنا ہے کہ 11 بجے گنتی شروع ہونا تھی مگر ابھی تک پولنگ بیگز بھی نہیں پہنچائے گئے۔

مسلم لیگ (ن) کے رہنماءخواجہ سعد رفیق نے عام انتخابات کے دوران این اے 131 میں شکست کے بعد ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق درخواست دی تھی جسے منظور کرتے ہوئے اس حلقے سے عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روکتے ہوئے دوبارہ گنتی کا حکم دیا گیا تھا۔

عمران خان کے وکیل بابر اعوان نے سپریم کورٹ میں فیصلے کیخلاف اپیل دائر کی جسے مسترد کر دیا گیا اور خواجہ سعد رفیق کے مطابق آج 11 بجے ووٹوں کی دوبارہ گنتی شروع کرنے کا نوٹیفکیشن تو جاری کر دیا گیا مگر ابھی تو پولنگ بیگز ہی نہیں پہنچائے گے۔ انہوں نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”لاہور ہائیکورٹ کے حکم کی روشنی میں آر او 131 آج گیارہ بجے سے دوبارہ گنتی شروع کرنے کا نوٹیفکیشن کر چکے ہیں، پولنگ بیگز ابھی تک نہیں پہچائے گئے، تاخیر کی وجہ کیا ہے؟؟؟“

ایک اور ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا ”ہمارے بااختیار نمائندے آر او صاحب کی عدالت میں موجود ہیں۔ ووٹ بیگز پہنچانے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ تاخیری حربے توہین عدالت کے مترادف ہیں، دوبارہ گنتی کے قانونی حق کی راہ میں روڑے اٹکانے بند کے جائیں۔“

خواجہ سعد رفیق نے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کی جس میں بتایا کہ عمران خان کے وکلاءایک مرتبہ پھر دوبارہ گنتی رکوانے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے لکھا ”عمران خان کے وکلاءکی آر او کورٹ میں دوبارہ گنتی رکوانے کی ایک اور کوشش۔ دوبارہ گنتی کا عمل کل تک ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا، دلائل سننے کے بعد آر او کورٹ نے دوبارہ گنتی شروع کرنے کا حکم دیدیا“

گزشتہ روز لاہور ہائیکورٹ کی جانب سے دوبارہ گنتی کا حکم جاری ہونے کے بعد رات کے وقت خواجہ سعد رفیق نے آ ر او کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹیفکیشن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ” خواجہ سعد رفیق نے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 131 کے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے دوبارہ گنتی کیلئے جاری ہونے والے نوٹس کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”الحمد اللہ!!! لاہور ہائیکورٹ کے حکم کے مطابق دوبارہ گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ این اے 131 کے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے دوبارہ گنتے کیلئے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ “

