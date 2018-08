”مجھے ہراساں کرنے والی لڑکی کی شناخت ہو گئی ہے اور۔۔۔“ ریحام خان کو عوامی مقام پر ’ہراساں‘ کرنے والی لڑکی کون ہے اور ریحام خان اس کیساتھ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ خبر آ گئی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی لڑکی کی جانب سے ریحام خان کو ’ہراساں‘ کئے جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے جس پر صارفین مختلف تبصروں میں مصروف ہیں۔

اس ویڈیو میں ریحام خان، ان کے بیٹے کو تو دیکھا جا سکتا ہے مگر ان کی ویڈیو بنانے والی لڑکی کو کسی نے نہیں دیکھا اور صرف گفتگو ہی سنی ہے جس پر یہ تجسس بھی موجود ہے کہ آخر وہ لڑکی کون ہے تاہم اب ریحام خان کو اس کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے جس کا اظہار انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی کیا۔

ریحام خان کے مداح یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد لڑکی کیخلاف قانونی کارروائی کا مشورہ دے رہے ہیں اور ایک ایسے ہی مداح کی بات پر ریحام خان نے جواب دیتے ہوئے لکھا ” میں چاہتی تو اسے وہاں سے بھگا سکتی تھی لیکن اس وقت مجھے اس پر ترس آ رہا تھا اور افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ عمران خان کی ایک ایسی مداح ہے جس کا برین واش ہو چکا ہے۔ ہمیں بعد میں بتایا گیا کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور اب اس کی شناخت بھی ہو چکی ہے۔“

I could have had her removed.But tbh at the time I felt sorry for her. I thought she was just a brainwashed follower. We later were told where she had come from. And now she has been identified. https://t.co/Q4lRdeEvH1