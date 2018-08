”مجھے اس ویڈیو نے ریحام خان کا فین بنا دیا ہے کیونکہ ۔۔۔“آصف علی زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری میدان میں آگئیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )متوقع وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کی نئی ویڈیو سوشل میڈ یا پر وائرل ہوئی تو اس حوالے سے بحث چھڑ گئی ،کچھ لوگوں نے ریحام خان کو برا بھلا کہا تو بعض لوگ کھل کر ریحام خان کی حمایت کرتے نظر آئے اور اب پیپلز پارٹی کے چیئر مین بلاول بھٹو زرداری کی بہن بختاور بھٹو زرداری بھی میدان میں آگئیں اور انہوں نے بھی کھل کر ریحام خان کے عمل کو مثبت قرار دے دیا ۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ دنوں ریحام خان کی برطانوی شہر ’کنگسٹن اپون ٹیمز‘کے ایک پارک سے ویڈیو سامنے آئی۔ ریحام خان پارک میں کسی بھارتی ٹی وی چینل کو انٹرویو دینے گئی تھیں جہاں ایک پاکستانی لڑکی آ گئی اور اپنے موبائل فون کا کیمرا آن کرکے ان کے درپے ہو گئی، وہ عمران خان کی طرفداری کر رہی تھی اور ریحام خان کو کھری کھری سنا رہی تھی جبکہ جواب میں ریحام خان صبر و تحمل سے اس کے سوالوں کے جواب دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کیونکہ لڑکی انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔

اس ویڈ یو کے حوالے سے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بیان دیتے ہوئے بختاور بھٹو زرداری نے کہا کہ اس ساری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں ریحام خان کی مداح بن گئی ہوں کیو نکہ ہراساں کیے جانے کے باوجود ریحام خان نے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا ۔ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے سپورٹرز کو کسی خاتون کو ہراساں کرنے میں کم وقت دینا چاہیے اور ایسے رہنما کی پوجنا چھوڑدیں جو خواتین کے حقوق کے خلاف اور طالبان کا حمایتی ہو۔

All the video did was made me a fan of @RehamKhan1 for being so patient & tolerating troll harassment - the PTI supporter should spend less time harassing another woman & stop leader worshipping someone who has been aggressively against women rights & pro Taliban justice. https://t.co/BAEEPcXKQB