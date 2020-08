”اولڈ ٹریفورڈ میں گھنٹی بجانا میرے لئے اعزاز کی بات ہے“ 

مانچسٹر (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا ہے کہ اولڈٹریفورڈ میں گھنٹی بجا کر کھیل کا آغاز کرنا میرے لئے اعزاز کی بات ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اولڈ ٹریفورڈ مانچسٹر میں جاری ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز وسیم اکرم نے گھنٹی بجا کر کھیل شروع ہونے کا اعلان کیا۔ سابق کپتان کی جانب سے سوشل میڈیا پرجاری کی جانے والی تصویر میں وہ ایک ہاتھ میں گلوز پہنے بیل بجاتے نظر آرہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ میں ہمیشہ سے اولڈ ٹریفورڈ کی یہ گھنٹی بجانا چاہتا تھا، اور آج ایسا کرنا میرے لئے بہت اعزاز کی بات ہے۔

Always wanted to ring the bell ???? at Old Trafford huge honour @lancscricket pic.twitter.com/GhSPhBMIyq