ٹوکیو اولمپکس، فائنل مقابلے میں پہنچنے والے ارشد ندیم کیلئے وزیراعظم عمران خان نے پیغام جاری کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم ہاوس کی جانب سے ٹوکیو اولمپکس کے جیولین تھرو کے فائنل میں پہنچنے والے ایتھلیٹ ارشد ندیم کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے پیغام جاری کیا گیاہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم آفس کے ٹوئٹر اکاونٹ پر جاری پیغام میں کہا گیا کہ ہم دعاگو ہیں کہ ارشد ندیم میڈل لے کر پوڈیم پر آئیں۔ٹوئٹ میں نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا گیا کہ قوم کی دعاوں اور آپ کی محنت سے کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔خیال رہے کہ ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے ارشد ندیم آج ایکشن میں نظر آئیں گے۔

We pray for #ArshadNadeem's podium finish in the finals of the Men's Javelins Throw.

With the nation's prayers and your hardwork, victory awaits you, insha'Allah.

Way to go, champ!#TokyoOlympics2021 pic.twitter.com/an0DqvqXo0