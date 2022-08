سیکیورٹی پر تعینات بھارتی پولیس افسران کو مقابلہ حسن میں جلوے بکھیرنا مہنگا پڑ گیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت ریاست تامل ناڈو کے ایک مقابلہ حسن میں پولیس افسران کو ریمپ پر واک کرنا مہنگا پڑ گیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں 5 پولیس افسران کو پولیس افسر کے کردار پر فلمائے گئے ایک گانے پر ریمپ پر واک کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

بھارتی ریاست تامل ناڈو میں ہونے والی اس انوکھی ریمپ واک پر پولیس کے اعلیٰ افسران نے نوٹس لیتے ہوئے ایک سینیئر پولیس افسر سمیت پانچوں افسران کا تبادلہ کر دیا۔ پانچوں افسران کو بیوٹی مقابلوں کے دوران سکیورٹی کے لیے تعینات کیا گیا تھا جہاں مقابلہ حسن میں حصہ لینے والے امیدواروں نے ان سے اصرار کیا کہ وہ ریمپ پر واک کریں۔

Five #TamilNadu cops marching to the roaring beats of #Theri in a beauty pageant event held in #Mayiladuthurai

The District SP took a disciplinary action and transferred all the cops to various police stations. pic.twitter.com/tJRRaXm38F