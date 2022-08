ہمارے شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑانے ، برا بھلا کہنے کی سوشل میڈیا مہم شرمناک ہی نہیں خوفناک بھی ہے ، وزیر اعظم

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑانے اور برا بھلا کہنے کی سوشل میڈیا مہم صرف شرمناک ہی نہیں بلکہ خوفناک بھی ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ متکبر اور منافقانہ سیاسی نظریےکا یہی نتیجہ ہےکہ یہ کم سن ذہنوں میں زہرگھول کربدتہذیبی کوترویج دیتاہے.

شہباز شریف نے مزید کہا کہ آخرہمارا معاشرہ کس سمت جا رہاہے؟، ہمیں شدت سےخوداحتسابی کی ضرورت ہے۔

وزیر اعظم نے ٹویٹ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں کیا۔

The social media campaign belittling & ridiculing the sacrifices of our martyrs was horrifying. This is what self-righteous political narratives do: they poison the minds of the youth & weaponise hate speech. Which way are we headed?

The moment calls for a deep reflection.