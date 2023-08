لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق کپتان انضمام الحق کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا چیف سلیکٹر مقرر کر دیا گیا ۔

نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق انضمام الحق اس سے قبل بھی قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر رہ چکے ہیں،پی سی بی کی جانب سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا،پی سی بی کاکہنا ہے کہ سلیکشن کمیٹی کے دیگر ممبران کا انتخاب بعد میں کیاجائے گا۔

Former Pakistan captain Inzamam ul Haq has been appointed national men's chief selector. pic.twitter.com/TnPdQaoXvW