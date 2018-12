”اس نے تو میرا بھی۔۔۔“ تیز ترین 200 وکٹیں لینے پر عمران خان نے یاسر شاہ کیلئے ایسا پیغام جاری کر دیا کہ سن کر ان کیلئے خوشی کی انتہا نہ رہی گی

اسلام آباد(ویب ڈیسک) وزیراعظم عمران خان نے لیگ سپنر یاسر شاہ کو آسٹریلوی کھلاڑی کلیری گرمٹ کا 82 سالہ ریکارڈ توڑنے پر مبارک باد دی ہے۔ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیراعظم عمران خان نے یاسر شاہ کو مبارکباد دیتے ہوئے لکھا کہ 'یاسر شاہ نے 200 ٹیسٹ وکٹوں کا سنگ میل 33 میچوں میں عبور کرکے دنیا کے تیز ترین بولر ہونے کا اعزاز حاصل کیا'۔

عمران خان نے یاسر شاہ کی کارکردگی کو 'سٹار پرفارمنس' قرار دیتے ہوئے مزید لکھا کہ 'گزشتہ ہفتے یاسر شاہ نے ایک ٹیسٹ میں 14 وکٹ کا میرا ریکارڈ بھی برابر کیا تھا'۔یاد رہے کہ گزشتہ روز یاسر شاہ نے ٹیسٹ کرکٹ میں تیز ترین 200 وکٹیں حاصل کرنے کا 82 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔نیوزی لینڈ کے خلاف ابوظہبی ٹیسٹ میں یاسر شاہ نے اپنی دوسری وکٹ حاصل کی تو ان کی 200 وکٹیں مکمل ہوئیں اور اس طرح انہوں نے آسٹریلوی لیگ سپنر کلیری گرمٹ کا 1936 میں 36 ٹیسٹ میچز میں بنایا گیا 200 وکٹیں حاصل کرنے کا ریکارڈ توڑا۔

Congratulations to Yasir Shah who broke an 82 year old record held by an Australian & became the fastest bowler to reach the 200 test wickets' milestone in just 33 matches. Last week he had equalled my record of 14 wickets in a test match. Stellar performance.