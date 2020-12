وزیراعظم عمران خان کو پاکستانی فوٹوگرافر نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل مٰیڈیا صارفین عمومی طورپر کسی تصدیق اور متعلقہ فرد یا ادارے کے کریڈٹ کے بغیر اپنی پسند کی کوئی بھی چیز شیئرکردیتے ہیں اور ایسا ہی عمران خان نے بھی کیا لیکن انہیں پاکستانی فوٹوگرافر نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔

وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹر پر چار تصاویر شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ ’ سرما کے آغاز سے قبل گلگت بلتستان میں چہار سو پھیلے رنگ ، یہ خطہ زمین پر میرے پسندیدہ مقامات میں سے ایک ہےٗ۔

The colours of Gilgit Baltistan just before the onset of winter. One of my favourite places on this earth. pic.twitter.com/qdhGqkZ2Fx

عمران خان کی طرف سے ٹوئٹر پر یہ تصاویر شیئر کی گئیں تو متعلقہ فوٹوگرافر بھی چپ نہ رہ سکا اور لکھا کہ ان کی ٹوئیٹ کو ری ٹوئیٹ کرتے ہوئے لکھا کہ " میری تصاویر شیئر کرنے پر آپ کا شکریہ سر عمران خان، لیکن یہ اچھی بات ہوتی اگر میرا واٹر مارک نہ کاٹا جاتا اور مجھے کریڈٹ دے دیتے "۔

Thank you sir @ImranKhanPTI for sharing my picture but it would have been great if my watermark haven’t being cropped & credits may have been given to me. https://t.co/HaeXsVQPbP