شاہدرہ میں چھڑی لگنے کا معاملہ، مریم نواز نے وضاحت دے دی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی مرکزی رہنما مریم نواز نے کہا کہ مجھے کسی نے جان بوجھ کر چھڑی نہیں ماری ، ہوا میں غلطی سے اچھلی ہوئی چھڑی قریب سے گزر گئی۔

مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹویٹ میں وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ سنسنی پھیلانابند کریں۔ مجھے کسی نے جان بوجھ کر چھڑی نہیں ماری بلکہ میری تقریر ختم ہونے کے بعد غیر ارادی طور پر مجھے چھوتی ہوئی گزر گئی۔

خیال رہے مریم نواز کو شاہدرہ میں خطاب کے بعد کارکنوں کی جانب سے پھینکی گئی چھڑی آکر ان کے چہرے کے قریب لگی تھی۔ جس کے بعد مریم نواز فورا جلسہ گاہ سے روانہ ہوگئی۔ اس سے قبل گڑھی شاہو میں بھی ایک کارکن کی جانب سے ان کو ہاتھ لگانے پر ان کے سکیورٹی گارڈز نے اس شخص پر گھونسوں اور لاتوں سے اس کی دھلائی کر دی تھی۔

No sensationalisation pls ????????

I had finished my speech and was on my way back when this flying stick hit me slightly. I think it was by mistake and not deliberate or aimed at me. https://t.co/ssaqqSCBM3