ممبئی ٹیسٹ میں پوری بھارتی ٹیم کو پویلین بھیجنے والے اعجاز پٹیل کو ایشون کی درخواست پر ٹوئٹر نے تحفہ دے دیا 

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )ممبئی ٹیسٹ میں بھارتی ٹیم کی کمر توڑنے والے اعجاز پٹیل کو 10 وکٹیں لینے پر ٹوئٹرنے تحفہ دے دیا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایشون نے اپنے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکاونٹ سے ٹوئٹر کے ویری فائیڈ اکاونٹ کو ٹیگ کرتے ہوئے اعجاز پٹیل کے ویری فائیڈ ٹوئٹر اکاونٹ کی درخواست کی۔ایشون نے کہا کہ ایک اننگ میں دس وکٹیں لینے پر اعجاز پٹیل لازمی طور پر ویری فائیڈ اکاونٹ کے حق دار ہیں۔ایشون کی درخواست سے پہلے اعجاز پٹیل کے پاس بلیو ٹک کے ساتھ ٹوئٹر کا ویری فائیڈ اکاونٹ نہیں تھا لیکن 10 وکٹوں کا کارنامہ انجام دے کر شہرت کمانے والے اعجاز پٹیل کو اس کارنامے کے بعد ٹوئٹر نے ان کا اکاونٹ ویری فائیڈ کردیا۔اعجاز پٹیل کا اکاونٹ ویری فائیڈ ہونے پر ایشون نے ٹوئٹر کا شکریہ بھی ادا کیا۔

Dear @verified , a ten wicket bag in an innings definitely deserves to be verified here! ???? @AjazP