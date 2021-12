"بیٹے کی شادی  پر مجھے بھی  سب ماؤں کی طرح جشن کا پورا حق ہے " مریم نواز نے بڑی درخواست کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے میڈیا سمیت تمام لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کے بیٹے کی شادی کے معاملے کو پرائیویٹ ہی رہنے دیں۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ "میرے بیٹے کی شادی ہماری فیملی کا نجی معاملہ ہے، تمام ماؤں کی طرح مجھے بھی اس موقع پر جشن منانے کا حق ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، میری میڈیا سمیت تمام لوگوں سے عاجزانہ درخواست ہے کہ ہماری فیملی کے پرائیویسی کے حق کا خیال رکھا جائے، آپ سب کا بہت شکریہ۔"

خیال رہے کہ مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی لاہور میں شادی کی تقریبات جاری ہیں ۔ شادی کے فنکشن میں حمزہ شہباز اور مریم نواز گانا گاتے ہوئے نظر آئے جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی ہیں۔

My son’s wedding is a private,family affair. I,like all mothers,deserve a chance to celebrate the occasion without attracting political commentary. I humbly request media and everyone else to respect the family’s right to privacy. Thank you ????????